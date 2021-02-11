Россияне рассказали, что хотят получить в подарок на День влюблённых

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Как мужчины, так и женщины в качестве подарка на День святого Валентина рассматривают гастрономические презенты. Таковы неожиданные данные исследователей, которые опросили больше 1,7 тысячи россиян старше 18 лет.

Выяснилось, что почти половина — 47% — мужчин были бы рады приготовленному любимой женщиной праздничному ужину. 43% опрошенных согласны на съедобные сладости или конфеты. Лишь на третьем месте — у 38% представителей сильного пола — оказались смартфоны, ноутбуки и прочая техника.

Что касается женщин, то многие — 65% — хотели бы получить от любимого человека цветы или конфеты. Посетить кафе, ресторан или SPA-салон были бы рады 49% опрошенных. Ещё 35% представительниц прекрасного пола заявили, что были бы рады домашнему ужину, приготовленному мужскими руками.

При этом 15% опрошенных женщин и 11% мужчин отметили, что хотели бы получить в подарок путешествие, передаёт РИА Новости.

Кроме того, более 40% женщин считают, что их мужчина расстроится, если останется без подарка. Только 33% мужчин считают также про своих избранниц.

Ранее один из американских зоопарков, как писал NEWS.ru, предложил называть тараканов именами бывших и скармливать их животным.