Россияне рассказали, что чаще всего едят на завтрак

Большинство опрошенных россиян по будням на завтрак едят бутерброды, кашу или блюда из куриных яиц, говорится в соответствующем социологическом исследовании. Около 30% респондентов отдали предпочтение сэндвичам, чуть меньше — 28% — начинают день с каши.
Почти каждый пятый житель страны любит «зарядиться» яичницей, омлетом или варёными яйцами. Йогурты и творог нравятся около 5%, 2% утоляют ночной голод печеньем. Только чай или кофе пьют перед работой 15% и 20% опрошенных соответственно,
Всего завтракают дома две трети граждан РФ, при этом большинство любителей утренних приёмов пищи на кухне — старше 45 лет (74%). Ещё 15% едят на рабочем месте — больше всего таких респондентов в возрасте до 24 лет (20%). Каждый шестой россиянин не ест по утрам, а среди граждан от 25 до 34 лет таких 21%. Около 1% сотрудников посещают для завтрака заведения общепита.
Накануне заслуженный врач города Москвы и телеведущий Александр Мясников посоветовал тем, кто пытается похудеть, ограничить потребление мандаринов и пакетированных соков. Далеко не все люди, мечтающие сбросить лишние килограммы и соблюдающие различные диеты, догадываются о том, что сводят свои старания на нет.
Ранее, как писал NEWS.ru, эндокринолог Зухра Павлова назвала необычный способ сбросить вес. Она посоветовала накапливать в организме вместо белого жира бурый, который формируется в результате частых прогулок на свежем воздухе, занятий спортом и закаливания.