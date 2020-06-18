Россияне оказали доверие ФСБ и ГП в вопросе борьбы с коррупцией

https://static.news.ru/photo/a1b8b4d6-b13b-11ea-b00a-fa163e074e61_660.jpg Игорь Краснов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наибольшим доверием в вопросах борьбы с коррупцией у граждан РФ пользуются ФСБ и Генпрокуратура.

Согласно ежегодному докладу генерального прокурора Игоря Краснова Совфеду, соцопрос был проведён в 2019 году. Своим мнением об эффективности применяемых антикоррупционных по профилактике и предупреждению взяточничества мер в том числе поделились представители бизнес-сообщества.

Респонденты ответили, что больше всего доверяют ФСБ России и Генеральной прокуратуре, меньше всего — МВД России (70% оценили уровень доверия как низкий), — говорится в документе.

Также более половины участников опроса подчеркнули, что предпочтут сообщить о факте коррупции, а 80% готовы отказаться от дарения и получения подарков ради борьбы с ней.

Около 87% с одобрением относятся к политике государства по ужесточению мер в отношении коррупционеров. При этом 86% считают, что необходимо и дальше ужесточать меры.

Генпрокуратура провела опрос при участии правоохранительных органов, Федеральной службы государственной статистики, Всероссийского центра изучения общественного мнения, Фонда «Общественное мнение» и при содействии уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Всего было опрошено свыше 38 тысяч граждан.

Вместе с тем, в ФСО сообщили, что работа органов государственной власти по борьбе коррупции в прошлом году удовлетворила 26,6% населения (в 2018 году — 22,7%). Самый высокий показатель зафиксирован в Тульской области (50,8%).

Как писал NEWS.ru, ранее генпрокурор РФ сообщил, что уровень коррупционной преступности в 2019 году составил в России 21,1 преступления на 100 тысяч населения, в 2018 году показатель составлял 20,8. Наивысший в стране уровень коррупции выявлен в Мордовии, Чувашии, на Камчатке, в Архангельской, Брянской, Магаданской, Новгородской, Оренбургской, Саратовской и Тюменской областях.