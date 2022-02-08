Россияне рассказали, без каких изобретений и гаджетов не представляют жизни

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные исследования о том, без каких материальных ценностей и благ россияне не представляют своей жизни в эпоху пандемии. Как сообщается на сайте центра, в «тройку» наиболее полезных бытовых изобретений и гаджетов вошли стиральные машины (46%), смартфоны (44%) и интернет (42%)

Отмечается, что люди в возрасте до 44 лет больше всего ценят смартфоны и интернет, тогда как стиральные машины входят лишь в тройку или пятёрку самых необходимых вещей. Напротив, для россиян 60 лет и старше стиральная машина является самым необходимым предметом быта (52%), на втором месте — телевизор (44%), на третьем — смартфон (32%). Также 19% опрошенных этого возраста чаще других возрастных групп называли книги в качестве предмета, от которого им было бы сложно отказаться.

В опросе, проведённом методом телефонного интервью, приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее ВЦИОМ провёл опрос о том, без чего россияне не представляют своего дня. Как выяснилось, 31% россиян не представляют привычный день без работы, 15% — без родных и близких, а 13% — без мобильного телефона и других гаджетов. Работу на первое место ставят и россияне в возрасте от 24 до 60 лет, а важность гаджетов для них падает в пользу встреч с родными и близкими.