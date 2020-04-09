Россияне просят увезти их из Сеула домой

https://static.news.ru/photo/a49d5830-7a10-11ea-8f9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Jingqiang/XinHua/Global Look Press

Россияне, которые на данный момент находятся в Южной Корее, просятся домой. Они просят о помощи в видеообращении, размещённом в соцсетях.

В аэропорту россияне находятся с 31 марта.

У нас есть младенцы четырёх месяцев, у нас есть пожилые. Большая часть едет не с мест отдыха. Это люди после лечения, учебы, командировки, люди, которые едут спасать свой бизнес и сотрудников, — приводит слова из обращения «Интерфакс — Дальний Восток».

У россиян есть проблемы с питанием, они 4 апреля получили одеяла, воду и еду на два дня. Людям дали фрукты и быстрорастворимую лапшу. Они утверждают, что борт, на котором россияне собирались улететь домой, был готов. Небо над Сеулом открыто. Но уже в третий раз им отказывают в вылете по неизвестной причине.

Мы очень хотим попасть домой. У нас у всех были билеты, посадочные талоны, пакеты документов. В этой ситуации мог оказаться каждый из вас. Мы просим открыть нам небо, — просят россияне.

Ранее NEWS.ru сообщал, что туристы из России не смогли вернуться на родину из Южной Кореи после прекращения регулярного авиасообщения. 50 человек вынуждены жить в здании аэропорта в Сеуле.