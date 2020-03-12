https://static.news.ru/photo/68ab3fd8-6460-11ea-bb05-fa163e074e61_660.jpg Валентина Терешкова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Петиция против инициативы депутата Государственной думы Валентины Терешковой о возможности для президента Владимира Путина пойти на пятый срок появилась в Сети. Авторы просят отправить парламентария, которая является первой женщиной-космонавтом, обратно в космос.

Документ подписали 59 человек, он адресован главе госкорпорации «Роскосмос» Дмитрию Рогозину.

Гражданское общество <...>, признавая заслуги Валентины Владимировны, просит отправить госпожу Терешкову обратно в космос, желательно бессрочно и навсегда, без возможности возвращения на Землю, так как быть космонавтом у неё получалось лучше, чем быть депутатом представительного органа, — говорится в тексте, опубликованном на сайте петиций.

Как писал NEWS.ru, инициатива Терешковой предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина (сейчас идёт его четвёртый по счёту срок). Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства Владимир Путин во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в ГД депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.

Оппозиция уведомила мэрию Москвы о проведении 21 и 22 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно пройти на проспекте Сахарова. Однако позднее градоначальник Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса в городе запрещено проведение массовых мероприятий. Кроме того, вечером 10 марта москвичи вышли к Кремлю на одиночные пикеты против обнуления сроков Путина.