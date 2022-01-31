Россияне продолжили скупать туры, несмотря на пятую волну COVID

Россияне не отказываются от авиабилетов в другие страны, несмотря на текущую обстановку с распространением штамма «омикрон», заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По его словам, люди приспособились к новым условиям, а коронавирус не является более решающим фактором. Он также отметил, что очень многие уже прошли вакцинацию, поэтому им доступно большее количество направлений. Об этом сообщают «Известия».

Россияне не отказываются от туров как по стране, так и за границу, несмотря на распространение штамма «омикрон». Продажа поездок идёт в обычном режиме. На спрос влияют и сравнительно низкие цены на авиабилеты — авиакомпании устраивают распродажи, — рассказал Барзыкин.

При этом он объяснил всплеск продаж туров тем, что многих перевели на удалёнку: кто-то на это время предпочитает куда-нибудь уехать.

Ранее стало известно, что «омикрон» отличается от своих предшественников ещё и необычной симптоматикой, заявили британские учёные, которые исследуют штамм. Вирусологи сообщили о сохраняющихся у людей после выздоровления болях в спине и головокружении. Свои выводы они сделали на основе данных приложения ZOE COVID Study, которое собирает наблюдения за симптомами инфекции.