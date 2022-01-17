Россияне установили рекорд покупки жилья в Турции в 2021 году

Спрос на жильё в Турции среди россиян в ноябре—декабре 2021 года вырос более чем в два раза, в целом за год число сделок увеличилось на 75%. Основными причинами роста спроса на жильё стали возможность работать удалённо и отложенный спрос 2020 года, когда въезд в страну был временно ограничен, пишет РБК.

По данным Института статистики Турции, за 2021 год граждане России купили в стране почти 5,4 тысячи квартир и домов, что стало рекордом по крайней мере с 2015 года, когда россияне купили в Турции две тысячи лотов жилой недвижимости. Россияне сохранили третье место среди всех иностранцев, покупающих квартиры и дома в этой стране, уступив лишь гражданам Ирана и Ирака.

Как отмечает директор по развитию агентства недвижимости Tolerance Сергей Волченков, на ситуацию повлияло ослабление курса турецкой лиры и существование программы инвестиционного гражданства, которое можно получить, вложив в недвижимость не менее €250 тысяч. Гендиректор компании Skolkovo Realty Борис Борискин называет Турцию одной из наиболее востребованных стран для получения паспорта или вида на жительство таким способом.

Ранее сообщалось, что рост интереса россиян к турецким «квадратным метрам» может быть связан с новыми правилами, упростившими получение гражданства при покупке жилья. Осенью 2018 года Турция снизила необходимый порог вложений для получения гражданства с $1 млн до $250 тысяч.

