Россияне установили рекорд покупки жилья в Турции в 2021 году

Спрос на жильё в Турции среди россиян в ноябре—декабре 2021 года вырос более чем в два раза, в целом за год число сделок увеличилось на 75%. Основными причинами роста спроса на жильё стали возможность работать удалённо и отложенный спрос 2020 года, когда въезд в страну был временно ограничен, пишет РБК.
По данным Института статистики Турции, за 2021 год граждане России
Как отмечает директор по развитию агентства недвижимости Tolerance Сергей Волченков, на ситуацию повлияло ослабление курса турецкой лиры и существование программы инвестиционного гражданства, которое можно получить, вложив в недвижимость не менее €250 тысяч. Гендиректор компании Skolkovo Realty Борис Борискин называет Турцию одной из наиболее востребованных стран для получения паспорта или вида на жительство таким способом.
Ранее сообщалось, что рост интереса россиян к турецким «квадратным метрам» может быть связан с новыми правилами, упростившими получение гражданства при покупке жилья. Осенью 2018 года Турция снизила необходимый порог вложений для получения гражданства с $1 млн до $250 тысяч.