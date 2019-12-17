Жители разных регионов России разместили объявления о продаже снега. Это стало актуальным из-за плюсовой температуры в столице.
Омич предложил купить ведро холодного снега за 500 рублей,
Из Оренбурга осадки продают за семь тысяч рублей. Автор объявления не назвал объёмы, однако отметил, что в снеге не содержится реагентов.
Мы в Омске живём, сгребаем его, готовим большие объёмы, и люди приезжают, кому нужно. Обычный атмосферный снег, — поделился один из продавцов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что москвичам не стоит ждать снега в городе раньше 23 декабря. Об этом сообщил и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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