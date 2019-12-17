https://static.news.ru/photo/c1c9a23e-20f0-11ea-b07c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители разных регионов России разместили объявления о продаже снега. Это стало актуальным из-за плюсовой температуры в столице.

Омич предложил купить ведро холодного снега за 500 рублей, передаёт «Москва 24». При покупке пяти вёдер он пообещал оформить бесплатную доставку. Другой житель этого города выставил цену в тысячу рублей за кубометр снега «естественного происхождения». Он обещает, что покупка станет отличным подарком для детей.

Из Оренбурга осадки продают за семь тысяч рублей. Автор объявления не назвал объёмы, однако отметил, что в снеге не содержится реагентов.

Мы в Омске живём, сгребаем его, готовим большие объёмы, и люди приезжают, кому нужно. Обычный атмосферный снег, — поделился один из продавцов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что москвичам не стоит ждать снега в городе раньше 23 декабря. Об этом сообщил и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.