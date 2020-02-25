У большинства работающих россиян не хватает времени на личную жизнь. Такую нерадостную статистику обнародовали исследователи.
Ситуацию на рынке труда мониторили специалисты онлайн-сервиса Работа.ру. О недостатке времени им рассказали 54% опрошенных из числа младших специалистов. 46% посетовали на то, что не могут найти баланс между работой и личной жизнью. Среди менеджеров среднего звена этот показатель — 49,6%,
Возможно, именно поэтому 48% младших специалистов не находят времени — и не собираются его искать — на профессиональное развитие. Ещё 12% опрошенных заверили, что хотели бы исправить положение, но не имеют возможности совершенствоваться. Другие 12% ответили, что читают бизнес-книги, столько же работников посещают различные тренинги, а 2% ходят на форумы. Оставшиеся 14% заявили, что советуются с наставниками.
У менеджеров среднего звена расклад иной. 24% читают бизнес-книги, 20% посещают тренинги, 6% бывают на форумах и других подобных мероприятиях, 11% советуются с наставниками. Только 34% признались в нехватке времени, но отметили, что хотели бы исправить ситуацию, а 5% не стремятся что-либо менять.
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