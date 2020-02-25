https://static.news.ru/photo/f6fd0a3c-57ea-11ea-bc55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У большинства работающих россиян не хватает времени на личную жизнь. Такую нерадостную статистику обнародовали исследователи.

Ситуацию на рынке труда мониторили специалисты онлайн-сервиса Работа.ру. О недостатке времени им рассказали 54% опрошенных из числа младших специалистов. 46% посетовали на то, что не могут найти баланс между работой и личной жизнью. Среди менеджеров среднего звена этот показатель — 49,6%, передаёт Lenta.ru.

Возможно, именно поэтому 48% младших специалистов не находят времени — и не собираются его искать — на профессиональное развитие. Ещё 12% опрошенных заверили, что хотели бы исправить положение, но не имеют возможности совершенствоваться. Другие 12% ответили, что читают бизнес-книги, столько же работников посещают различные тренинги, а 2% ходят на форумы. Оставшиеся 14% заявили, что советуются с наставниками.

У менеджеров среднего звена расклад иной. 24% читают бизнес-книги, 20% посещают тренинги, 6% бывают на форумах и других подобных мероприятиях, 11% советуются с наставниками. Только 34% признались в нехватке времени, но отметили, что хотели бы исправить ситуацию, а 5% не стремятся что-либо менять.

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