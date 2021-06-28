Россияне признались, где отдохнут летом

Россияне рассказали, куда хотят отправиться отдыхать этим летом, передаёт «ФедералПресс».

Издание провело опрос. Выяснилось, что 43% проведут свой отпуск дома или на даче. Примерно 23% признались, что будут работать, а 19% отправятся на отечественные курорты. Только 15% респондентов сообщили, что улетят отдыхать за границу.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова попросила главу Краснодарского края Вениамина Кондратьева смягчить требования для туристов и разрешить им заселяться в курортные гостиницы при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19. Однако власти региона ответили, что никакие изменения в решение вносить не планируют.

До этого глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом с 1 июля гостиницы, пансионаты, санатории и детские лагеря будут принимать туристов только при предъявлении отрицательного ПЦР-теста или документа, подтверждающего вакцинацию. С 1 августа наличие сертификата о прививке станет обязательным.