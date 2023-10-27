Россияне пристрастились к сидру: продажи напитка выросли на 17,3% Росалкогольтабакконтроль: сидр и пуаре обогнали пиво по росту розничных продаж

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За девять месяцев 2023 года в России было реализовано 7,4 млн декалитров сидра, пуаре и медовухи, пишет ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля. Продажи этого алкоголя увеличились на 17,3% относительно аналогичного периода прошлого года.

В целом с января по сентябрь 2023 года розничные продажи пива и пивных напитков выросли на 0,7% по сравнению с тем же периодом 2022 года и составили 582,4 млн декалитров.

Также розничные продажи пива за рассматриваемый период увеличились на 0,9%, до 514,8 млн декалитров, в то же время розничные продажи пивных напитков снизились на 0,7% и составили 67,6 млн декалитров.

Ранее группа депутатов Госдумы направила обращение в Минфин РФ о введении госрегулирования цен на пиво, сидр и медовуху. Они предложили дополнить список алкогольных напитков, цены на которые регулирует государство, новыми позициями.

В настоящий момент государство регулирует цены на водку, бренди и коньяк. По мнению парламентариев, Минфин также должен контролировать цены на некоторые слабоалкогольные напитки. Это позволит защитить жизнь и здоровье потребителей, а также поспособствует борьбе с контрафактной продукцией.