Россияне приобрели более 800 тысяч путевок с кешбэком в детские лагеря Глава Ростуризма Догузова: продано более 800 тысяч путевок с кешбэком в детские лагеря

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Отправка детей в летний лагерь

В рамках акции кешбэка на отдых в детских лагерях продано более 800 тысяч путевок на 22 млрд рублей, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. По количеству это составило треть всех путевок в детские летние лагеря, отметила она в беседе с телеканалом «Россия 24» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Программа завершилась два дня назад с рекордными показателями. Все путевки, доступные по программе, были раскуплены в два раза быстрее, за 2,5 месяца вместо пяти, на которые мы ориентировались. В итоге куплено более 800 тыс. путевок, а это 800 тыс. детишек, которые доступнее смогут отправиться в лагеря на протяжении всего лета, — рассказала Догузова.

Она уточнила, что родители уже получили или им сейчас начисляется кешбэк, общая сумма которого составит 10 млрд рублей. По словам главы Ростуризма, больше всего программа оказалась востребована среди многодетных семей.

Мы не делали никаких ограничений, чтобы многодетные семьи могли каждого ребенка отправить, — добавила Догузова.

Акция детского кешбэка проходила с 31 марта до 15 июня, хотя планировалось, что она закроется 31 августа. Путевки предоставлялись с кешбэком 50%, но не более 20 тысяч рублей.

Ранее Зарина Догузова рассказала, что повышенный кешбэк за поездки на Дальний Восток можно будет получить уже в августе. Она отметила, что в целом размер возвращаемых средств может составить до 40% от стоимости поездки, однако он не должен превышать сумму в 40 тысяч рублей.