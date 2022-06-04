Оформляющие визу в Мексику россияне получили неожиданный отказ Оформляющие визу в Мексику россияне получают отказ на украинском языке

Фото: Michael Runkel/imagebroker.com/Global Look Press

Россияне, которые пробуют оформить электронную визу для въезда в Мексику на сайте посольства страны в РФ, стали получать отказ на украинском языке. В том, что это так, убедился корреспондент РИА Новости. Если указать на сайте российское гражданство, на экране сразу же появляется украинский текст, в котором говорится, что анкета не обработана.

Пока в МИД Мексики или в посольстве в РФ никак не прокомментировали эту ситуацию. Отмечается, что въезжать в страну по электронной визе можно с 2017 года, но только воздушным путем. Такое разрешение не нужно гражданам ряда государств, в том числе входящих в Шенгенскую зону, а также жителям Канады, США, Японии и Великобритании.

Для того, чтобы получить электронное разрешение, нужно заполнить на сайте посольства Мексики в РФ анкету с личными данными, а также указать даты поездки.

Ранее мексиканские власти предложили США создать аналог Евросоюза (ЕС). По словам министра иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда, его страна предложила Штатам двигаться к созданию объединения, похожего на современный Евросоюз, поскольку ныне существующая Организация американских государств (ОАГ) «уже очень устарела».