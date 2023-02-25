Россиянам предложили пользоваться паутиной при порезах В России разработали уникальный крем для кожи на основе паутины

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Петербургский студенческий стартап SilkIns разработал уникальный крем для заживления и омоложения кожи на основе паутины, сообщили РИА Новости представители Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). По их словам, средство будет полезно для устранения порезов на коже, а также при лечении акне.

Стартап SilkIns из университета ИТМО разработал белки на основе паутины, которые добавляются в кремы, заживляют порезы и устраняют дефекты кожи и акне благодаря стимуляции внутриклеточных процессов за одну-две недели. Работа над решением ведется в рамках акселератора федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», — заявили в НТИ.

Помимо этого, крем можно будет использовать в качестве средства от ожогов и пигментных пятен, а также для омоложения кожи. По словам его разработчиков, в составе средства для кожи находится белок, который получают из шелка пауков-птицеедов и шелкопрядов. Именно он и увеличивает скорость разработки новых клеток.

Ранее специалист из Института катализа им. Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН Александр Куликов разработал каталитическое кадило, которое может работать очень долго. В институте рассказали, что вместо дыма в устройстве образуется только аромат ладана и тепло.