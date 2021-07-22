Россияне предложили назначить тренером футбольной сборной Путина

Главным тренером сборной России по футболу следует назначить президента страны Владимира Путина. Так считают 2% участников опроса сервиса SuperJob, результаты которого приводит РБК.
В ходе опроса россиянам предложили
В свою очередь 3% респондентов предложили собственную кандидатуру на вакантную должность.
По 2% назвали кандидатуры Валерия Карпина, Курбана Бердыева и экс-тренера сборной Германии Йоахима Лёва.
Также участники опроса называли в роли кандидатов на пост тренера игроков и специалистов, в числе которых Артем Дзюба, Сергей Семак, Доменико Тедеско, Леонид Слуцкий, Юрий Сёмин, Андре Виллаш-Боаш, а также политиков, например Рамзана Кадырова и Сергея Шойгу.
При этом ни одной подходящей фамилии не смог назвать каждый третий участник опроса, ещё 16% ответили, что в принципе не интересуются футболом.
Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов покинул свой пост 8 июля после неудачного выступления команды на чемпионате Европы — 2020.