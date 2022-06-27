Россияне пожаловались на сбой в работе «Яндекс.Музыки»

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«Яндекс.Музыка»

Пользователи Сети пожаловались на проблемы в сервисе «Яндекс.Музыка» днем 27 июня. При попытке зайти на сайт страница не прогружалась.

Что-то пошло не так. Сайт не работает, но мы уже решаем эту проблему. Попробуйте обновить страницу, — такой текст всплывал при попытке воспользоваться сервисом через браузер.

Технические неполадки произошли только на сайте. Приложение «Яндекс.Музыки» продолжило работу без перебоев. В настоящее время доступ к сервису полностью восстановлен.

Ранее сайты российских вузов подверглись DDoS-атакам в день старта приемной кампании. При заходе на сервисы высвечивалась ошибка.