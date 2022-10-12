Россияне пожаловались на проблемы с получением препаратов от ВИЧ

Фото: Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

Больные ВИЧ россияне жалуются на проблемы с получением препарата долутегравир, который поставляет в страну компания из Великобритании GSK, сообщает RTVI. Уточняется, что этот препарат — один из ключевых в лечении вируса иммунодефицита. Общественник Алексей Михайлов рассказал, что многих больных ВИЧ сейчас переводят на аналоги этого препарата — эфавиренз и элсульфавирин, которые производит российское ООО «Элпида». По его словам, изменение терапии всегда сопровождается новыми побочными эффектами, а привыкание к ним происходит за один-два месяца.

Эксперт также рассказал, что компания GSK не включает Россию в список стран, которые могут закупать долутегравир по сниженным ценам, так как, по версии Всемирного банка, РФ является страной с доходом выше среднего. По его словам, сокращение объемов закупок этого препарата может привести к тому, что британская компания снизит цену на свой препарат в будущем.

Активист движения «Пациентский контроль» Юлия Верещагина заявила, что поставки долутегравира сократились из-за ограниченного бюджета Минздрава на закупку препарата. Она рассказала, что к середине года ведомство израсходовало годовой бюджет на закупку антиретровирусных препаратов и начало закупать их на средства 2023 года.

О том, что бюджет, выделяемый на закупку антиретровирусных препаратов, необходимо значительно увеличить, пациентское сообщество говорит давно. В случае с долутегравиром ситуация критична, так как лекарство одно из самых часто назначаемых, — отметила Верещагина.

Психолог Татьяна Журавлева рассказала, что в случае положительного теста на ВИЧ-инфекцию пациентам стоит обратиться к врачу и попросить его объяснить план дальнейших действий, а также попросить совета у тех, кто оказался в подобной ситуации. В разговоре с NEWS.ru она объяснила, что больше всего люди боятся неизвестного.

В 2021 году Кемеровская область стала абсолютным лидером страны по числу заражённых ВИЧ, а смертность от него здесь хуже, чем в ЮАР и Зимбабве.