Россияне пожаловалась на нехватку денег на лекарства

НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко и «Фармпробег» провели опрос, который показал, что 33% россиян испытывают трудности с покупкой лекарств. В прошлом году этот показатель был ниже на 10%, сообщают «Известия».

Большинство респондентов ответили, что такая проблема возникает из-за нехватки денег, таких среди опрошенных насчитали 59%. Ещё 41% испытывают трудности из-за отсутствия самих препаратов. Покупка лекарств из-за их высокой стоимости становится проблемой для 81% опрошенных.

Не только стоимость влияет на приобретение препаратов. Пожаловались на качество лекарств 29% респондентов. Ещё 55% выразили сомнения в подлинности препаратов, 12% считают, что срок годности у продаваемых препаратов истёк.

Тратят на препараты до 1999 рублей в месяц 33% опрошенных. Ещё 20% отдают за лекарства до 1000 рублей. До 2999 рублей платят за препараты 20% респондентов. Ещё 18% участников опроса каждый месяц выделяют на лекарства до 4999 рублей.

Ранее зампред комитета Госдумы по финансовому рынку и координатор бюро расследований ОНФ Антон Гетта направил предложение в адрес министра здравоохранения Михаила Мурашко с просьбой запретить врачам выписывать пациентам БАДы. Также он предложил штрафовать за это докторов на сумму от 3 до 5 тысяч рублей.