Россияне «поздравили» Байдена с днем рождения Путина Россияне поздравили президента Владимира Путина на официальной странице Белого дома

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Россияне поздравили президента Владимира Путина на официальной странице Белого дома в соцсетях. Комментарии с поздравлениями появились под одним из постов, опубликованных 7 октября, посвященных мероприятию с президентом США Джо Байденом, пишет KP.RU.

Фото: соцсети

В поздравлениях люди желали российскому лидеру здоровья, долгих лет жизни и выражали благодарность за Россию. Всего таких комментариев под постом набралось более шести тысяч.

«С днем рождения Владимира Владимировича Путина! Самый влиятельный, умный, сильный, любимый народом президент, мы с тобой!», «С днем рождения, Владимир Владимирович! Лучший президент всех времен!», «Нам очень повезло с вами! Долгих лет жизни и новых свершений!», поздравляют главу РФ пользователи.

Не обошлось без намеков на местами неадекватное поведение американского президента Джо Байдена.

«Сегодня праздник! День рождения прекрасного человека, мудрого правителя! В свои годы он играет в хоккей, здраво мыслит, защищает нормальных людей, которые изо всех сил ему помогают! С днем рождения, Владимир Владимирович! Ваша фамилия говорит сама за себя: Путин — путь!», пишут в комментариях россияне.

Ранее американский актер, режиссер и спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям между Россией и США Стивен Сигал записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором поздравил его с юбилеем. Он выразил надежду, что скоро все невзгоды закончатся и наступит мир, а также назвал главу государства одним из величайших лидеров в мировой истории.