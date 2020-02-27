https://static.news.ru/photo/17a3977c-59b4-11ea-bb58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Пенсионный фонд России (ПФР) необходимо ликвидировать. Этот шаг позволит увеличить пособие каждого российского пенсионера на 2-3 тыс. рублей.

С такой идеей выступили авторы петиции, размещённой на сайте Российской общественной инициативы (РОИ). По их мнению, деньги, собранные на пенсии, уходят на содержание большого штата чиновников и обслуживание офисов. Отмечается, что в штате ПФР состоят 122 тысячи человек и деньги с пенсионных накоплений тратятся на их «безбедную жизнь», сообщает URA.RU.

Авторы идеи указывают, что ликвидация ПФР поможет искоренить коррупцию при обращениях за получением и перерасчётом пенсий. Данные услуги смогут оказывать Многофункциональные центры или портал Госуслуг.

В настоящее время зарегистрировано более 100 млн пользователей портала Госуслуг, то есть практически всё трудоспособное население России имеет аккаунт на портале, — говорится в петиции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пенсия жителя города Добрянки в Пермском крае после индексации уменьшилась на 1,5 тысячи рублей. По словам мужчины, выйдя на пенсию в 2018 году, он начал получать 11,9 тыс. рублей. В последующем году выплата после индексации выросла до 13,2 тыс., а в 2020-м пенсионеру снова начали начислять 11,9 тыс. После обращения в отделение Пенсионного фонда россиянину сообщили, что произошла ошибка из-за сбоя компьютера.