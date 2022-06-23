Россияне потеряли надежду на улучшение жизни в ближайшее время ФОМ: лишь 36% россиян считают, что жизнь в стране улучшится в ближайшее время

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Только 36% россиян высказались о том, что жизнь в стране наладится в ближайшее время, об этом свидетельствуют данные опроса Фонда общественного мнения (ФОМ) о социальных настроениях. 18% респондентов считают, что через полгода-год в государстве все станет только хуже.

По мнению 36% опрошенных, через полгода-год жизнь в стране улучшится, 18% считают, что она ухудшится, 29% — что не изменится, — говорится в сообщении ФОМ.

Более оптимистично россияне смотрят на будущее страны в ближайшие три — пять лет. Почти половина (48%) респондентов считает, что ситуация в России улучшится. С ними не согласны 11% опрошенных — они уверены в ухудшении жизни в РФ.

Согласно результатам опроса, 34% граждан страны надеются на то, что ситуация в их семье улучшится в ближайший год. Еще 12% предсказывают, наоборот, ухудшение.

На будущее своих семей в рамках долгосрочного прогноза россияне смотрят оптимистично. Так, 47% уверены, что жизнь их супругов, родственников и детей улучшится, в то время как 7% уверены в отсутствии изменений. Четверть респондентов уверена, что все останется по-прежнему.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым уровень доверия к президенту России Владимиру Путину составил до 79,9%. Политические решения главы страны одобряют 77,2% россиян.