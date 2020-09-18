Россияне пострадали при столкновении автобусов в Турции

https://static.news.ru/photo/990bac7c-f9ab-11ea-89b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: t.me/e1_news

В Турции столкнулись два автобуса с туристами, в том числе российскими. Один из них опрокинулся.

Как сообщает портал e1.ru, в аварии пострадали семь человек, которые приехали на отдых из Москвы и Подмосковья, в том числе Заместитель главного редактора издания Сергей Панин.

Через три минуты после столкновения мы увидели, как второй автобус на небольшой скорости врезался в дерево, которое упало на него, — сообщил Панин.

Он добавил, что пострадали несколько человек, они получили переломы, сильные ушибы, повреждения головы. Более того, водитель, который повёз раненых, заблудился в горах и еле вывез людей. Скорая помощь забрала их только через два часа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что блогер из Волгограда Дарья Канова и её бойфренд Исаак насмерть разбились в Китае. Ехавшую на скутере пару сбил легковой автомобиль. Инцидент произошёл 5 сентября в ночное время на мосту «Эпоха» в городе Хайкоу — столице провинции Хайнань. Машина врезалась в скутер сзади и переехала блогера и её друга.