Россияне поставили на место критика Путина из Финляндии

https://static.news.ru/photo/b1c7ae8a-a407-11eb-9f6f-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперт из Финляндии Юсси Лассила опубликовал в местном издании Ilta-Sanomat авторский и критически настроенный материал о послании российского президента Владимира Путина Федеральному собранию. Он заявил, что риторика национального лидера была «излишне советской» и «далёкой от молодёжи». Однако россияне в комментариях к материалу раскритиковали самого финна. Некоторые даже назвали Лассилу «редкостным болваном».

Финский эксперт в своём тексте подчеркнул, что в послании Путина было несколько слабых мест. В частности, президент уделил мало внимания отношениям РФ и Белоруссии, проигнорировав в своей речи план покушения на главу республики Александра Лукашенко. Кроме того, Лассила уверен, что российский лидер «потерял связь с молодым поколением».

Граждане РФ, отметившиеся в комментариях, поставили критика на место. Они попросили финна не судить по себе, а некоторые назвали его «редкостным болваном». Также россияне вспомнили о словах Путина, сравнившего некоторые страны с шакалами Табаки, «крутящимися вокруг» тигра Шерхана, имея в виду персонажей из сборника рассказов британского писателя Редьярда Киплинга «Книга джунглей». Комментаторы подчеркнули, что в этом контексте Лассила является бандерлогом.

Юсси, всё как у Киплинга, таков закон, сказал мудрый Каа: «Бандерлоги, хоро-о-ш-ш-ш-о-о ли вам ви-и-и-и-идно?» А трясогузка бандерлоги Лассилы чувствует, что пора требовать защиты от все усиливающихся репрессий за враньё, — написал один из пользователей.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала реакцию пресс-секретаря президента США Джо Байдена Джен Псаки на слова российского лидера о Шерхане и Табаки. Тогда известная своими курьёзами представитель Белого дома заявила, что Штаты не воспринимают эти заявления на свой счёт.