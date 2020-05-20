Россияне получили возможность оформлять кредиты онлайн

https://static.news.ru/photo/8d89c398-9ac9-11ea-bfcb-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Минкомсвязь совместно с Банком России открыли сервис для использования банковских услуг в Интернете. Граждане получили возможность передавать банкам свои данные через сервис госуслуг.

Кредитные организации смогут получить все необходимые сведения, которые хранятся в базах налоговой, МВД, Росреестра и Пенсионного фонда, передаёт ТАСС. Услуга оформляется через личный кабинет портала.

Данные отправят в банки только с согласия человека. В настоящий момент к проекту подключены 20 кредитных организаций и четыре страховые компании.

Ранее NEWS.ru писал, что сбережений среднестатистической российской семьи в нынешних экономических условиях хватит на два месяца. Такое мнение высказала генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева.