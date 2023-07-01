Россияне получили новый сервис на портале госуслуг Сервис записи к нотариусу в России открыли на портале госуслуг

Фото: Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press

В России открывается сервис записи к нотариусу через портал госуслуг. Он был разработан Федеральной нотариальной палатой (ФНП) и Минцифры РФ, и ранее был протестирован в нескольких регионах страны. Об этом сообщили в ФНП.

С 1 июля у жителей 75 субъектов РФ появится дополнительная возможность — запись к нотариусу через портал госуслуг, — говорится в сообщении.

С помощью сервиса «Универсальная запись к нотариусу» граждане смогут выбрать удобную нотариальную контору, узнать, какие документы требуются для той или иной процедуры и заранее направить их на проверку специалисту.

С марта сервис тестировался в Алтайском крае, Белгородской. Ивановской, Калужской и Ростовской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

Ранее сообщалось, что россияне, находящиеся за пределами страны, смогут получить электронную подпись до конца 2023 года для участия в судебных процессах, продажи недвижимости и оформления кредитов. При этом вначале возможность получения электронной подписи будет предоставлена в Белоруссии.