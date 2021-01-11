Россияне получат возможность обращаться к нотариусу через портал госуслуг

Жители России смогут обратиться к нотариусу при помощи портала госуслуг, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
По его словам, таким образом правительство расширяет перечень услуг, предоставляемых в электронной форме.
Теперь граждане смогут дистанционно взаимодействовать с нотариусом, в том числе подать заявление об открытии наследства, получить выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, заверить перевод, передать нотариусу на хранение электронные документы и удостоверить их подлинность, — уточнил он в ходе совещания со своими заместителями.
Председатель российского правительства также отметил, что всего россиянам будет доступно более 20 наиболее востребованных услуг, за которыми раньше можно было обратиться только в очной форме,
Ранее NEWS.ru писал, что россияне в связи с пандемией коронавируса могут оформить пенсию не выходя из дома. Упрощённый порядок оформления будет действовать до конца 2021 года.