Россияне получат возможность обращаться к нотариусу через портал госуслуг

https://static.news.ru/photo/57627628-53f3-11eb-b29f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители России смогут обратиться к нотариусу при помощи портала госуслуг, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, таким образом правительство расширяет перечень услуг, предоставляемых в электронной форме.

Теперь граждане смогут дистанционно взаимодействовать с нотариусом, в том числе подать заявление об открытии наследства, получить выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, заверить перевод, передать нотариусу на хранение электронные документы и удостоверить их подлинность, — уточнил он в ходе совещания со своими заместителями.

Председатель российского правительства также отметил, что всего россиянам будет доступно более 20 наиболее востребованных услуг, за которыми раньше можно было обратиться только в очной форме, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне в связи с пандемией коронавируса могут оформить пенсию не выходя из дома. Упрощённый порядок оформления будет действовать до конца 2021 года.