Россияне получат 20 тысяч рублей ежегодно на подготовку детей к школе

Российским семьям будут выплачивать по 20 тысяч каждый год на сбор ребёнка в школу. Средства будут выделять из материнского капитала. Такое предложение озвучила Счётная палата в отчёте по итогам проверки использования средств федерального бюджета на реализацию дополнительных мер господдержки семей с детьми в виде материнского (семейного) капитала.

Учитывая, что в соответствии с поручением президента РФ единовременная выплата к школе предусмотрена только на 2021 год, было бы целесообразно рассмотреть возможность предоставления семьям ежегодно такой выплаты в размере 20 тысяч рублей, — отметили в ведомстве.

Там имели в виду, что в этому году Путин объявил о выплатах по десять тысяч рублей на ребёнка каждой российской семье. Речь о детях школьного возраста, которых нужно было собрать в школу.

Ежегодно власти будут тратить на выплаты, предложенные Счётной палатой, по 60 млрд рублей. По данным ведомства, в среднем в этом году родители потратили по 19,3 тысячи рублей на подготовку к школе мальчика и 23,8 тысячи рублей — девочки. То есть в среднем родитель тратит 35% или 43% от среднемесячной номинальной начисленной заработной платы.

В Министерстве труда и соцзащиты РФ ранее рассказали, что размер выплаты на ребёнка в России будут рассчитывать по-новому. С января 2022 года она будет равна прожиточному минимуму для детей на тот год, когда семья обратилась за деньгами.