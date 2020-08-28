Россияне подверглись угрозе списания несуществующих долгов

https://static.news.ru/photo/b1a49998-ea14-11ea-a3f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские мошенники начали использовать Федеральную службу судебных приставов (ФССП) в собственных интересах. С помощью государственной системы они пытаются похищать средства путем взыскания несуществующих долгов.

Схему мошеннических действий на примере москвички по имени Екатерина приводит Life.ru.

По данным издания, та получила уведомление от банка о блокировке средств на счёте по распоряжению судебных приставов. В тот же день в банке ей подтвердили, что заморозку 90 тысяч рублей.

Позже выяснилось, что решение об этом принял суд в Саратове. Поводом стал иск от некого индивидуального предпринимателя из Якутии. Однако гражданка никогда не была с ним знакома и никаких дел не имела. После разбирательств мировой судья решение о взыскании средств отменил, однако долг остался.

Тогда москвичка обратилась в ФССП за возвратом списанных средств и одновременно направила обращение в полицию. В результате проверки было установлено, что предприниматель-истец находится в стадии принудительной ликвидации, так как за ним самим числится долг по налогам и сборам.

Схема, когда злоумышленники подделывают документы, как будто есть договор или долговая расписка, не нова. Только теперь аферисты предпочитают действовать через приказное производство — это такая упрощённая схема по взысканию вроде бы бесспорных долгов, — прокомментировал ситуацию юрист Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Шагин.

В этом случае, пояснил он суд выносит решение без присутствия ответчика. Готовый приказ направляют должнику по адресу, который указан в заявлении взыскателя. Если в течение десяти дней возражений не поступит, документ вступит в силу.

Хитрость заключается в том, что злоумышленник указывает в заявлении неверный адрес ответчика, и приказ о взыскании задолженности остается без ответа. Через десять дней, пролежав в чужом почтовом ящике, он приобретет статус исполнительного документа.

Екатерине повезло: судья обратил внимание на её адрес, принял её жалобу и свой приказ отменил, поэтому мошеннический план не сработал. Однако зачастую происходит по-другому, и если приставы уже перевели деньги аферисту, вернуть свои непросто, даже если полиция сумеет задержать злоумышленников.

Россиянам, которые попали в подобную ситуацию, эксперты советуют как можно быстрее подать возражение судье, выдавшему приказ, а также написать заявление в полицию.

Ранее, как писал NEWS.ru, Центральный банк выявил ещё один способ хищения средств с банковских счетов россиян. Мошенники нашли уязвимость в Системе быстрых платежей, благодаря чему смогли получить данные счетов россиян и доступ к их сбережениям.