Россияне подвели итоги работы на удалёнке

https://static.news.ru/photo/9c30ef94-b13e-11ea-9e68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работодатели и сотрудники разошлись во мнениях об эффективности удалёнки во время режима самоизоляции. Первые посчитали, что производительность труда в этот период снизилась. Вторые же гораздо чаще оценивали этот опыт положительно.

Только 20% компаний, которые переводили работников на дистанционный формат работы, готовы сохранить его хотя бы для части персонала после снятия всех ограничений. Однако 82% предпринимателей заявили о снижении эффективности сотрудников при работе из дома, сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ, проведённое в Москве и Московской области.

При этом те, кому непосредственно пришлось работать «на диване и в тапочках» оценили эффективность удалёнки иначе. Тех, кто заметил снижение своей продуктивности, и тех, кто посчитал, что она как минимум осталась на прежнем уровне, оказалось примерно поровну — 41% и 39% соответственно. Ещё 15% работников высказали уверенность, что их продуктивность во время работы из дома повысилась.

Среди причин потери эффективности 55% признавших ей назвали сложности в дистанционном решении рабочих вопросов, 24% отвлекались на родственников, а 22% — на домашние дела. Ещё 18% признались, что «хромала» самоорганизация, а 8% заявили, что начальник плохо координировал сотрудников на удалёнке. Были и чисто «технические» причины: 16% пожаловались на плохое интернет-соединение, а 6% — на низкий уровень компьютерной грамотности. При этом часть опрошенных называла сразу несколько причин.

Среди факторов, повышавших производительность работы из дома, 80% отметили отсутствие необходимости тратить время на дорогу, 63% остались довольны возможностью самостоятельно формировать рабочий график, а 43% домашнюю обстановку назвали более комфортной. Важным фактором повышения продуктивности, о котором вспомнили 32%, стало то, что не приходилось отвлекаться на разговоры с коллегами и совещания, а 5% назвали эффективным организацию процесса со стороны руководства. Кроме того 9% похвастали более мощным интернет-соединением дома. Здесь участники опроса также имели возможность указать несколько причин.

Опрос проходил в онлайн-режиме в мае-июне 2020 года, в нём приняли участие 620 человек.

Отмечается, что на дистанционную работу во время самоизоляции переходили примерно половина жителей столицы и области — 49% и 51% соответственно.

Несмотря на оценку удалёнки самими работниками и их руководителями, пандемия коронавируса показала растущую потребность в таком формате трудоустройства. В частности, президент Владимир Путин ранее высказал уверенность, что опыт удалённой работы будет востребован и впредь. Поэтому его нужно использовать в дальнейшем, считает глава государства.

Соответственно, возникла необходимость и его законодательного регулирования. В мае министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в России удалённо работают около 5,6 млн россиян. Тогда же он высказал мнение, что такой вид занятости необходимо зафиксировать в Трудовом кодексе. В начале июня соответствующие поправки анонсировал первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Как писал NEWS.ru, в законопроекте предусмотрены непосредственно удалёнка, под которой подразумевается выполнение обязанностей вне места нахождения работодателя, а также временная дистанционная работа и комбинированная трудовая занятость. В документе также содержатся нормы, касающиеся времени работы и отдыха сотрудников. При этом оплачиваться работа должна так же, как и тем, кто трудится на предприятии вне дома.

Также предусмотрена компенсация работникам на удалёнке расходов, связанных с использованием личного оборудования. При этом введение такого режима работы будет происходить на основании как минимум трёх факторов — соглашения сторон, производственной необходимости или обстоятельств непредвиденного характера.

Законопроект был внесён на рассмотрение депутатов Государственной думы 16 июня. По мнению одного из авторов документа вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, он может вступить в силу уже с 1 января 2021 года. В текущей сессии Госдумы его предполагается рассмотреть в первом чтении, в осенней сессии — во втором и третьем.