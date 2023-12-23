Россияне подключают уведомления об ограничении на выезд на «Госуслугах» ФССП: почти треть россиян следит за статусом ограничения выезда на «Госуслугах»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Около трети россиян подключили сервис по уведомлению о запрете на выезд за рубеж из-за долгов, который предоставляют «Госуслуги», сообщает пресс-служба судебных приставов (ФССП). Как уточняет ТАСС, услуга носит название «Ход снятия ограничения выезда из России».

С момента его (сервиса. — NEWS.ru) запуска от граждан поступило 47,7 млн заявлений о предоставлении информации о ходе снятия временного ограничения на выезд из Российской Федерации, — сообщили в ФССП

Сервис в приложении «Госуслуги» позволяет в реальном времени отслеживать уведомления об ограничении права выезда за рубеж, а также сообщения о снятии этих мер. Информация выводится на главной странице личного кабинета, услуга заработала в июле прошлого года.

Почти 5 млн россиян ограничены в выезде за рубеж из-за долгов перед новогодними праздниками. Только в Москве за 11 месяцев вынесли 742 тысячи постановлений об ограничении выезда, из них свыше половины до сих пор действуют. В декабре 2022 года выехать не могли 8 млн человек.

Тем временем таможенные службы начали изымать у некоторых россиян загранпаспорта при попытке пересечь границу. У кого и почему могут изъять загранпаспорт, кого могут не выпустить из России, кто несет ответственность за «сгоревшие» туры и билеты — разбирался NEWS.ru.