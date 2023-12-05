Россияне поделились ожиданиями о годовой премии на работе «Авито Работа»: больше половины россиян не рассчитывают получить годовую премию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Больше половины работающих россиян не рассчитывают получить годовую премию в текущем году, следует из опроса «Авито Работы», результаты которого изучило РИА Новости. При этом среди тех, кто все же надеется на такую выплату, 41% ожидает ее в размере до 5 тысяч рублей.

В исследовании говорится, что каждый пятый россиянин, рассчитывающий на годовую премию, ожидает, что она составит от 5 до 10 тысяч рублей, еще 13% — 10–20 тысяч, 8% — 20–30 тысяч, 4% — 30–40 тысяч рублей. При этом каждый седьмой респондент — 14% — ответил, что планирует получить премию в размере более 40 тысяч рублей.

Больше всего на премию рассчитывают жители Казани — доля респондентов из этого города, которые уверены в выплате, составила 46%. Также в топ-5 городов вошли Нижний Новгород, Екатеринбург, Омск и Ростов-на-Дону. При этом меньше всего на премию надеются в Уфе, Красноярске, Санкт-Петербурге и Воронеже.

Ранее сообщалось, что больше половины (53%) россиян никогда не посещали архитектурные памятники своего региона, при этом столько же во время поездок в другие регионы готовы ходить на экскурсии. Еще 28% опрошенных стараются выезжать к достопримечательностям один-два раза в год, а 9% респондентов делают это три — пять раз в год.