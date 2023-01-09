Россияне рассказали, чего ждут от 2023 года ВЦИОМ: 51% россиян считают, что в 2023 году Россию ожидают трудные времена

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Больше половины россиян (51%) считают, что Россию ожидают трудные времена в 2023 году, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа. При этом 45% граждан РФ убеждены, что текущий год в целом станет для страны хорошим. Положительных изменений, по данным опроса, больше всего ожидают активные телезрители (55%).

На позитивный лад настроены жители Северо-Кавказского округа (59%), а также сельчане (58%) и граждане, которые довольны своим материальным положением (56%).

Пессимистичные ожидания от 2023 года присущи россиянам с высшим образованием (61%), москвичам и петербуржцам (69%), а также жителям Северо-Западного федерального округа (65%) и активным потребителям интернет-контента (66%).

Ранее стало известно, что самый резкий рост тревожности в 2022 году, по данным ФОМ, зафиксировали после объявления частичной мобилизации в России. 25 сентября показатель подскочил с 35% до 69%. Максимального уровня тревожность достигла с 30 сентября по 2 октября, когда доля людей с таким настроением составила 70%.

До этого ВЦИОМ опубликовал данные, согласно которым выяснилось, что среди россиян от 14 до 35 лет «гражданином мира» более всего склонны себя ощущать люди в возрасте от 18 до 24 лет (35%) и граждане от 30 до 35 (28%). В категории россиян от 25 до 29 лет таковых 23%, а среди 14–17-летних — только 11%.