Россияне поделились мнениями о качестве отдыха внутри страны

https://static.news.ru/photo/eb37b84a-f5a2-11ea-a814-fa163e074e61_660.jpg Фото: admkrai.krasnodar.ru

Большинство российских туристов остались довольны отдыхом внутри страны. Примерно две трети участников опроса заявили, что их ожидания от отпуска в России полностью совпали с реальностью.

Вместе с тем каждый пятый (21%) заявил, что внутренним туризмом остался недоволен, а примерно каждый десятый (12%) заверил, что отдых оказался даже лучше, чем предполагалось, передаёт РИА Новости со ссылкой на исследования одного из популярных сервисов по онлайн-поиску авиабилетов.

Больше всего положительных впечатлений у российских путешественников осталось от природных достопримечательностей (31%), культурно-исторических памятников и кухни (14% и 16% соответственно). В списке того, что впечатлило, также оказалось гостеприимство жителей регионов России (13%).

Наибольшее разочарование вызвало качество отечественных отелей (17%), а также уровень сервиса и профессионализма в сфере гостеприимства (14%). В списке также плохая экология (16%) и состояние транспортной отрасли (15%).

В случае открытия границ в 2021 году треть россиян (32%) рассчитывают отдохнуть за границей, каждый седьмой (14%) намерен продолжить поездки исключительно внутри страны, а каждый второй (51%) попытается совместить путешествия и за рубеж, и по России.

В общей сложности в опросе приняли участие более 1,3 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что уже больше половины государств мира смягчили введённые из-за пандемии коронавируса ограничения на поездки.