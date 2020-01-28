https://static.news.ru/photo/b9776158-4165-11ea-9f06-fa163e074e61_660.jpg Президенты Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: Mikhail Klimentyev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Почти четверть россиян высказались за создание общего государства с Белоруссией. Они считают, что интеграция должна быть скорее экономической, а не политической.

Об этом говорят результаты опроса Левада-Центра, сообщает РБК.

Агентство отмечает, что за создание общего государства с единым руководством выступает 13% опрошенных, ещё 10% респондентов считают, что Белоруссия должна войти в состав России. По мнению 44% россиян, принявших участие в опросе, Москва и Минск должны активнее сотрудничать в экономической сфере, 28% респондентов уверены, что необходимо сохранить контакты на нынешнем уровне.

Ранее NEWS.ru сообщал, что указ, одобряющий проект протокола о внесении изменений в соглашение с Москвой о поставках газа, подписал белорусский лидер Александр Лукашенко. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале. Лукашенко также поручил правительству провести переговоры по проекту протокола, одобрив внесение в него изменений, не имеющих принципиального характера.