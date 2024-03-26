Россияне поддержали введение в стране статуса «предатель родины» Порядка 80% россиян поддерживают введение в России статуса «предатель родины»

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Дмитрий Назаров

Большинство россиян поддержали бы введение в стране статуса «предатель родины», следует из результатов опроса NEWS.ru. Однозначно положительно на соответствующий вопрос ответило 79% респондентов. При этом лишь 16% участников опроса высказались против этой идеи, посчитав, что «гайки и так сильно закручены».

Равнодушными к ситуации, как показал опрос, остались 5% респондентов. Всего же в нем участвовало свыше восьми тысяч человек. Поводом для его запуска послужила реакция уехавшего за границу народного артиста России Дмитрия Назарова на теракт в «Крокус Сити Холле». После трагедии актер сочинил стихотворение, записал видео и выложил его на своем YouTube-канале. Он не стал выражать соболезнования семьям и близким погибших, зато осудил россиян за дискуссию о смертной казни, добавил, что жители страны «любят смерть».

После этого доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев предложил лишить Назарова звания народного артиста. По словам юриста, преступление должен был осудить любой нормальный человек, без иносказаний и намеков.

Согласно последним данным, в результате трагедии, произошедшей 22 марта, погибли 139 человек. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что расследование указывает на то, что теракт был тщательно спланирован.