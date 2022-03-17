Россияне поддержали идею отмены масочного режима

Большинство россиян (68%) высказались за отмену масочного режима, введённого в России для профилактики заболевания коронавирусной инфекцией. Отрицательно эту инициативу оценили 15% населения, пишет РБК со ссылкой на данные опроса сервиса SuperJob.

В числе тех, одобряет отказ от масок, преобладают мужчины — 72%, а также граждане в возрасте 35–44 лет — 72% и непривитые от COVID-19 — 73%. При этом 17% респондентов не смогли ответить на этот вопрос.

Среди опрошенных 29% намерены и далее носить маски в общественных местах, 62% отказались от этой идеи.

Исследование проводилось 15–17 марта в 381 населённом пункте России, среди участников — экономически активное населения старше 18 лет. Всего в опросе приняли участие 1600 респондентов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отменил масочный режим в городе. По его словам, это связано со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации. Вслед за столицей от ношения масок отказались такие регионы, как Подмосковье, Тамбовская и Калужская область, а также Кузбасс. Кроме того, отменяются проверки Роспотребнадзора соблюдения антиковидных рекомендаций на транспорте и в общественных местах.