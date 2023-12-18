Россияне побили рекорд по отпускам за свой счет РБК: число бравших отпуск за свой счет россиян превысило 3,4 млн человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число россиян, которые брали отпуск без сохранения заработной платы в третьем квартале 2023 года, превысило 3,4 млн человек, говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По его данным, которые передает РБК, этот показатель является рекордным за последние 10 лет.

Как отметили аналитики, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число побывавших в отпуске за свой счет работников средних и крупных организаций увеличилось на 4%. Эксперты также проанализировали, что за последний год в 2,4 раза уменьшилось число сотрудников в простое: впервые за десятилетие показатель оказался на отметке ниже 100 тысяч человек.

Такая ситуация наблюдается на фоне рекордного снижения безработицы и нехватки персонала. По информации Росстата, летом 2023 года уровень безработицы в России составлял 3%, а в октябре обновил исторический минимум и остановился на отметке 2,9%.

Ранее более трети россиян — 35% — признались, что планируют чаще брать отпуск в 2024 году. Подавляющее большинство опрошенных граждан заявили, что хотели бы отдохнуть в России летом. Схему отдыха «два раза в год по две недели» считают приемлемой чуть более половины респондентов.