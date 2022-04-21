В России побили рекорд по количеству дел о насилии к представителям власти

В 2021 году число жителей России, осуждённых по статье о применении насилия по отношению к представителям власти, составило 7523 человека, это рекордное количество за пять лет. Так, 6910 человек нанесли представителям власти неопасные для жизни и здоровья увечья, однако 613 человек всё же оказались виновными в насилии, представляющем такую опасность, передаёт РБК со ссылкой на статистику судебного департамента при Верховном суде за 2021 год.

Общее число осуждённых по ст. 318 УК РФ поставило пятилетний рекорд, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 16,4%, — говорится в сообщении.

Ещё один антирекорд был установлен по количеству осуждённых за неопасное насилие. Согласно статистике, число таких жителей страны увеличилось на 18% по сравнению с 2020 годом. Как отмечает издание, ежегодно оно сокращалось, однако в 2017 начался подъём.

В то же время, по статистике, россияне стали реже оскорблять представителей власти. В 2017–2018 годах число таких случаев составляло чуть более 10 тысяч в год, а в 2021 — 6786.

Ранее стало известно, что в Москве мигранты напали на полицейских. В отношении молодых людей возбуждено дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Им грозит до пяти лет лишения свободы.