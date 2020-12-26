Россияне планируют копить деньги в следующем году

https://static.news.ru/photo/531091ae-4755-11eb-b252-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почти 40% опрошенных россиян в наступающем году намерены сформировать финансовую подушку безопасности и научиться правильно распоряжаться деньгами. Ещё четверть планируют заняться спортом и избавиться от вредных привычек.

Цели россиян на 2021 год: 39% — сформировать финансовую подушку безопасности, научиться правильно распоряжаться деньгами, 30% — больше времени уделять дому и семье, — цитирует РИА Новости результаты опроса, в котором участвовали 6 тысяч человек.

Уточняется, что 24% респондентов выразили намерения в новом году вести более здоровый образ жизни — заняться спортом, похудеть, правильно питаться и избавиться от вредных привычек, 7% опрошенных планируют совершить крупную покупку. Почти половина россиян признались, что под бой курантов загадают желания, связанные со здоровьем, а пятая часть — с финансами.

Как писал NEWS.ru, россияне хотят получить на Новый год в подарок деньги. Большинство жителей РФ считают, что именно таким должен быть лучший подарок. 63% респондентов подтвердили, что получают в подарок наличные, на которые впоследствии могут купить себе что захотят. Ещё 22% опрошенных рассказали о получении полезных подарков. 14% привыкли к подаркам «для души». Помимо этого, участники опроса в свободной форме рассказали о самых запоминающихся подарках, которые они получали. Так, кому-то дарили автомобили или гаджеты последних моделей, кто-то получал 101 розу или билеты в театр, а кто-то дарил самому себе поездку в Турцию.