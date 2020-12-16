Россияне пили меньше алкоголя в первые месяцы пандемии

https://static.news.ru/photo/67ec2062-410a-11eb-989e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снижение потребления алкоголя фиксировалось в России в первые месяцы пандемии коронавируса, сообщил профессор Высшей школы управления здравоохранением Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, консультант ВОЗ Артём Гиль.

Комментируя предварительные итоги европейского исследования влияния пандемии на потребление алкоголя он отметил, что уменьшились как частота приёма спиртных напитков, так и за один раз объём.

По его словам, исследователи проверяют гипотезу о том, что снижение потребления алкоголя в РФ было менее выраженным среди тех, у кого пандемия вызвала стресс.

Также тестируется гипотеза о том, что частота и объём потребления алкоголя в большей степени изменились в результате пандемии у мужчин, чем у женщин, а частота потребления алкоголя в больших разовых количествах увеличилась среди населения, которое злоупотребляло алкоголем ещё до пандемии, — отметил он.

Гиль также подчеркнул, что итоги исследования прежде всего указывают на то, что во время пандемии ситуация с потреблением алкоголя меняется. Это значит, пояснил он, что любой занимающейся политикой по контролю употребления алкоголя стране необходимо усиливать мониторинг в подобные кризисные периоды и принимать соответствующие меры при росте этого показателя среди определённых групп населения, передаёт портал «Будущее России. Национальные проекты».

Как писал NEWS.ru, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что есть только два повода для употребления алкоголя. По его словам, они бывают ритуальными и лечебными.