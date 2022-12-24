Россияне перечислили свои самые опрометчивые поступки в 2022 году Россияне назвали взятие ипотеки и вступление в брак самыми опрометчивыми поступками в 2022 году

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Самыми опрометчивыми поступками в 2022 году россияне назвали необдуманные покупки, взятие кредита или ипотеки, а также влюбленность или вступление в брак, передает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса SuperJob. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех регионов страны.

Своим самым безрассудным поступком уходящего 2022 года 5% россиян считают необдуманные покупки. Для 4% наиболее легкомысленным стало решение взять кредит или ипотеку, еще для 4% — влюбленность или вступление в брак, — говорится в сообщении.

Кроме тог, еще 3% респондентов считают опрометчивым решение о смене места жительства. Еще 2% признались, что они спонтанно сменили имидж — сделали стрижку, тату или пирсинг, еще столько же опрошенных удивились своим внезапным решениям отправиться путешествовать.

Около 47% россиян считают, что в 2022 году не совершали сумасбродных поступков. В прошлом году этот процент был ниже — 40%, а главным безрассудством называли вакцинацию от коронавируса, а также свадьбу и переезд.

Ранее россияне озвучили три главных события 2022 года. Таковыми жители страны посчитали спецоперацию на Украине, победу над коронавирусом и мобилизацию.