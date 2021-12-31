Россияне перечислили самые запоминающиеся события прошлого года

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Граждане России назвали самые запоминающиеся события 2021 года. Первое место в рейтинге заняло введение QR-кодов в ряде регионов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.

Введение QR-кодов больше всего запомнилось 58% респондентов. Причём чаще это событие называли самым запоминающимся мужчины (63%).

На втором месте — локдауны в июне и ноябре. Эти события отметил 31% опрошенных. Третье место в числе наиболее ярких моментов 2021 года занял приход к власти в Афганистане движения «Талибан» (признано в РФ террористическим, деятельность запрещена). Его выделили 26% респондентов.

В пятёрку самых запоминающихся событий 2021 года также вошли стрельба в Казани (24%) и признание СМИ и журналистов иноагентами (22%).

Опрос проводился с 19 по 24 декабря. В нём приняли участие 2130 человек.

Ранее результаты аналогичного исследования опубликовал ВЦИОМ. Согласно им, самыми запоминающимися словами ушедшего года стали «коронавирус», «QR-коды», «вакцина» и «снижение доходов», а событиями — пандемия, инфляция, массовая вакцинация и строительство газопровода «Северный поток — 2».