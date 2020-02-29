https://static.news.ru/photo/79555f62-5ae2-11ea-9df6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Требование Соединённых Штатов Америки отказаться от «астанинского формата» по Сирии прокомментировали русскоязычные пользователи Интернета. Практически все юзеры отрицательно относятся к заявлению постпреда США при ООН Келли Крафт.

По мнению дипломата, для урегулирования конфликта в Сирии больше нельзя применять принятые в Казахстане договорённости, так как они «сломаны и не подлежат восстановлению».

Наши ВКС (Воздушно-космические силы РФ — NEWS.ru) находятся на законных основаниях, а США самовольно вломились на чужую территорию, грабят страну и поддерживают террористов. Янки, (унизительное название, в широком смысле, жителей США — NEWS.ru) вон из Сирии!, — считает Владимир Ш.

В 2017 году в столице Казахстана прошли переговоры России, Турции и Ирана. Их целью является завершение боевых действий в Сирии. Кроме того, во время двусторонних контактов Москвы и Анкары в Сочи в 2018 году РФ и Турция договорились создать в провинции Идлиб демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооружённой оппозиции.

США везде против, где они сами же навели хаос. В этом и есть смысл — всюду должно гореть. Они главные разжигатели войн и конфликтов в мире. Ещё не поняли, что России они не указ, — написала Елена Р.

Накануне руководитель Сирийской сети по правам человека Ахмад Казем заявил, что Дамаск имеет право защищать свои земли разными способами, в том числе при участии третьих дружественных стран. Он полагает, что присутствие Турции на территории республики является оккупацией, агрессией и военным преступлением.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что столкновение армий Турции и САР в идлибской зоне деэскалации не станет «непреодолимой проблемой» для переговоров в «астанинском формате», писал NEWS.ru.