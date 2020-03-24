https://static.news.ru/photo/755954ae-6d7a-11ea-bbf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Будущие отпускники начали аннулировать заказы на внутренние туры по стране. За последнюю неделю продажи турпакетов практически остановились, клиенты отказываются от уже оплаченных туров.

Не едут люди в Санкт-Петербург и Москву, где из-за коронавируса закрыты объекты показа. На очереди — Краснодарский край и Крым, снижение спроса на которые станет настоящим крахом для внутреннего туризма, пишут «Известия».

Аннулированы на ближайшую неделю 57% броней в отелях столицы, а с датами через две-четыре недели процент отмены достигает уже 72%. По Санкт-Петербургу отмена составляет 47% на ближайшую неделю и 66% — на предстоящие четыре недели.

Отменяются брони на Алтай, в Вологодскую область, на Урал и в Сибирь с заездом на апрель. Руководство горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» в Мурманской области с 23 марта закрыло все трассы.

Остановились бронирования прибрежного кластера Сочи. По объектам размещения на ближайшую неделю аннулировано 32% броней, на две-четыре недели — 46%, на два-четыре месяца — 35%.

Эксперты уверяют, что сейчас туристы не хотят никуда ехать из-за опасений, что курорты будут закрыты, либо хотят сэкономить деньги в период экономической нестабильности.

Туроператоры надеются, что курортный сезон всё же начнётся в июне, продажи вырастут значительными темпами и произойдёт переориентация с зарубежных направлений на внутренние.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представители турбизнеса уверены в том, что поездки лучше всего перенести на более поздний срок. Тогда и авиаполёты возобновятся, и сидеть на карантине после приезда не придётся.