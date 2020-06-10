Россияне осудили Первый канал за показ протестов вместо титров «Брата-2»

https://static.news.ru/photo/ffe4b6a2-ab07-11ea-9f31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/AFLO/Global Look Press

Жители России оставили в Сети многочисленные комментарии, в которых осуждается показ на Первом канале протестов в США вместо титров фильма Алексея Балабанова «Брат-2».

Среди высказавшихся на этот счёт пользователей были и те, кто подержал решение телеканала, однако они оказались в меньшинстве. Так, например, россиянка, представившаяся как Евгения К., подчеркнула, что картина Балабанова дорога многим в том числе как память о Сергее Бодрове — погибшем в 2002 году артисте, сыгравшем главную роль в дилогии «Брат». Она отметила, что финальные дополнения к фильму излишни.

Пользователь Сети Денис Соловьёв, в свою очередь, посчитал демонстрацию американских протестов политическим жестом в рамках информационной войны между РФ и США. Он заявил, что в Америке также телеканалы постоянно рассказывают о жертвах «кровавого режима» в России, поэтому непонятно, почему вокруг данного инцидента образовалось столько шума.

Анна К. высказала другое мнение по поводу замены титров «Брата-2». Россиянка возмутилась тем, что погромы в США федеральные каналы показывают, а российские митинги обходят стороной.

Зато не показали ни одного протеста в России, как будто их и не было, — говорится в комментарии Анны.

В качестве примера она упомянула митинги против пенсионной реформы в РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, демонстрация кадров погромов в США в вечернем эфире Первого канала была вступлением к программе «Время», а не заменой титров фильма Алексея Балабанова «Брат-2». Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы телеканала.