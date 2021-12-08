Россияне оказались похожи на американцев потребностями в предметах роскоши

Потребности в предметах роскоши у жителей РФ и США удивительно похожи. При этом россияне и американцы обладают абсолютно разным образом мышления. Об этом говорится в исследовании международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG). Результаты исследования приводит РИА Новости.

В анализе Центра исследования потребителей BCG участвовали 18 рынков, на которые приходится около 60% мирового населения, и 40 тысяч респондентов из Австралии, Канады, Франции, Германии, Индии, Италии, Японии, России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Великобритании, США и ряда других стран. Исследователи выяснили, какие факторы определяют покупательский выбор в том или ином регионе.

Удалось установить, что у потребителей из США и РФ потребности в предметах роскоши удивительным образом схожи.

При этом в целом ближе всего к россиянам по своим потребительским приоритетам оказались итальянцы. Совпадение составило 74%. Однако нашлись и радикальные различия. Так, в Италии люди очень любят футбол и активно посещают матчи. Россия по этому критерию показала самый низкий в мире результат.

Сходными оказались приоритеты у жителей США, Канады, Австралии и Великобритании. Страны с общим культурным наследием показали совпадение на уровне 93–96%. Больше всего различий между потребителями США и Китая, Нигерии и Саудовской Аравии.

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