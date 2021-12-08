Россияне оказались похожи на американцев потребностями в предметах роскоши

Потребности в предметах роскоши у жителей РФ и США удивительно похожи. При этом россияне и американцы обладают абсолютно разным образом мышления. Об этом говорится в исследовании международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG). Результаты исследования приводит РИА Новости.
В анализе Центра исследования потребителей BCG
Удалось установить, что у потребителей из США и РФ потребности в предметах роскоши удивительным образом схожи.
При этом в целом ближе всего к россиянам по своим потребительским приоритетам оказались итальянцы. Совпадение составило 74%. Однако нашлись и радикальные различия. Так, в Италии люди очень любят футбол и активно посещают матчи. Россия по этому критерию показала самый низкий в мире результат.
Сходными оказались приоритеты у жителей США, Канады, Австралии и Великобритании. Страны с общим культурным наследием показали совпадение на уровне 93–96%. Больше всего различий между потребителями США и Китая, Нигерии и Саудовской Аравии.
Ранее россияне высказали отношение к чёрному юмору. Наиболее уместными для шуток граждане РФ считают такие темы, как отношения с начальством, отношения в семье, экономические и социальные проблемы страны. 77% россиян отрицательно относятся к чёрному юмору.