https://static.news.ru/photo/6ff03d2c-225a-11ea-8d60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне, в пересчёте на чистый спирт, употребляют алкогольных напитков меньше, чем в Германии, рассказал глава государства Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. Это результат антиалкогольной компании в РФ, цитирует лидеру корреспондент NEWS.ru.

Накануне Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об установлении единого правового регулирования в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия. Он направлен на снижение масштабов злоупотребления алкоголем и профилактику алкоголизма.

При подготовке закона учтены положения концепции госполитики по снижению злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения России на период до 2020 года.

Урожай винограда будет обязательно декларироваться. Предусматривается создание Центральной дегустационной комиссии. Регламентируются технологии производства вина и нормы выявления фальсификата. Также вводится понятие российской национальной системы защиты вина по географическому указанию и наименованию места происхождения, писал NEWS.ru.

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