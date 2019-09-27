Спрос на аренду временного жилья в хостелах в России с начала года снизился на 2,9% по сравнению с таким же периодом прошлого года. При этом такие объекты размещения их владельцы стали активнее продавать, отмечают эксперты.
За год объём предложений по продаже готового бизнеса вырос на 7,9%, информирует
Специалисты полагают, что это связано с новым законом о запрете размещения хостелов в жилых помещениях.
Что касается аренды койко-места в хостеле, то спрос упал в большинстве крупнейших городов России. Причём это в равной степени относится как к краткосрочной, так и к долгосрочной аренде. Самое дорогое проживание - в Хабаровске (из расчёта 12 тысяч рублей в месяц), Москве (9 тысяч) и Сочи (8,5 тысячи). Самое бюджетное — в Челябинске (2,5 тысячи).
Федеральный закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях, как писал News.ru, президент Владимир Путин подписал в апреле. Нормы нового документы вступят в силу 1 октября.