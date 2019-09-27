https://static.news.ru/photo/aceb25d2-e120-11e9-bbd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Спрос на аренду временного жилья в хостелах в России с начала года снизился на 2,9% по сравнению с таким же периодом прошлого года. При этом такие объекты размещения их владельцы стали активнее продавать, отмечают эксперты.

За год объём предложений по продаже готового бизнеса вырос на 7,9%, информирует ТАСС со ссылкой на данные исследования «Авито Недвижимость». Как отмечают авторы документа, купить хостел можно в среднем за 1,39 млн рублей. При этом разброс цен очень большой — от 90 тысяч до 34,5 млн. Но по сравнению с прошлым годом цена снизилась на 40%.

Специалисты полагают, что это связано с новым законом о запрете размещения хостелов в жилых помещениях.

Что касается аренды койко-места в хостеле, то спрос упал в большинстве крупнейших городов России. Причём это в равной степени относится как к краткосрочной, так и к долгосрочной аренде. Самое дорогое проживание - в Хабаровске (из расчёта 12 тысяч рублей в месяц), Москве (9 тысяч) и Сочи (8,5 тысячи). Самое бюджетное — в Челябинске (2,5 тысячи).

Федеральный закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях, как писал News.ru, президент Владимир Путин подписал в апреле. Нормы нового документы вступят в силу 1 октября.