Россияне оценили свою цифровую грамотность на «тройку»

Индекс цифровой грамотности россиян составляет 42 пункта из 100, что является «средним» показателем. К такому выводу пришли специалисты Автономной некоммерческой организации (АНО) «Диалог», создавшие новую модель для оценки готовности к развитию цифровых услуг.

Индекс рассчитывается на основе степени развития цифровых технологий, активности медиакоммуникации органов государственной власти и граждан посредством цифровых средств, а также восприятия гражданами цифровизации и их включенности в цифровые процессы.

Отмечается, что сами россияне оценили совй уровень цифровой гармотности на 3,1 балл из пяти возможных. 59% опрошенных считают его низким и лишь 36% заявили, что он равен четрём или пяти.

В исследовании приняли 3340 человек. Отмечается, что цифровым технологиям доверяют 46% опрошенных, 47% относятся к ним настороженно. Кроме того, 47% считают, что цифровизация положительно влияет на качество жизни, ещё 25% назвали этот фактор отрицательным.

В перспективе возможным ростом обладают оценка безопасности личных данных и уровень цифровой грамотности пользователей.

Ранее сообщалось, что более половины (54%) работников российских компаний отказались от замены традиционных трудовых книжек электронными. Чаще всего (55%) своё решение они объясняли непониманием принципов работы новых трудовых книжек. Ещё 35% опрошенных усомнились в надёжности новых трудовых книжек с точки зрения безопасности личных данных. Они также отметили, что с недоверием относятся к инициативам властей в сфере цифровизации.